Ракурсhttps://racurs.ua/
Мэр Днепра Борис Филатов обматерил активистов, вышедших на акцию «Деньги на ВСУ»
Мэр Днепра Борис Филатов обматерил активистов, вышедших на акцию «Деньги на ВСУ»https://racurs.ua/n189239-mer-dnepra-boris-filatov-obmateril-aktivistov-vyshedshih-na-akciu-dengi-na-vsu.htmlРакурс
Мера Черкас Анатолія Бондаренка роздратували активісти, які вимагають збільшити витрати на ЗСУ шляхом зменшення втрат на доброустрій міста.
.
Мер на зустрічі з представниками громади, які просять збільшити фінансування ЗСУ з міського бюджету, сказав до людей: «Ви це не громада, громада це депутатський корпус».
А от мер Дніпра Борис Філатов назвав людей, які прийшли на мітинг «Гроші на ЗСУ», — уйо*ками.
Цими днями у багатьох містах України відбуваються мирні акції протесту. Люди вимагають у місцевої влади під час бюджетного процесу більшої уваги закупівель для армії, а не фінансування непершочергових витрат.
Так, наприклад, протестували у Львові:
Тим часом дві пенсіонерки придбали два дрони-камікадзе для 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Мешканка Рожнятова з Івано-Франківської області Людмила Володимирівна та її родичка з Києва Галина Марківна відкладали гроші на дрони зі своєї пенсії — двом жінкам вдалося зібрати загалом майже 40 тис. грн.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...