Мер Дніпра Борис Філатов обматюкав активістів, які вийшли на акцію «Гроші на ЗСУ»

https://racurs.ua/ua/n189239-mer-dnipra-filatov-obmatukav-aktyvistiv-yaki-vyyshly-na-akciu-groshi-na-zsu.html

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Мера Черкас Анатолія Бондаренка роздратували активісти, які вимагають збільшити витрати на ЗСУ шляхом зменшення втрат на доброустрій міста.

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Мер на зустрічі з представниками громади, які просять збільшити фінансування ЗСУ з міського бюджету, сказав до людей: «Ви це не громада, громада це депутатський корпус».

А от мер Дніпра Борис Філатов назвав людей, які прийшли на мітинг «Гроші на ЗСУ», — уйо*ками.

Цими днями у багатьох містах України відбуваються мирні акції протесту. Люди вимагають у місцевої влади під час бюджетного процесу більшої уваги закупівель для армії, а не фінансування непершочергових витрат.

Так, наприклад, протестували у Львові:

Тим часом дві пенсіонерки придбали два дрони-камікадзе для 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Мешканка Рожнятова з Івано-Франківської області Людмила Володимирівна та її родичка з Києва Галина Марківна відкладали гроші на дрони зі своєї пенсії — двом жінкам вдалося зібрати загалом майже 40 тис. грн.