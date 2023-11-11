Германия разобралась, кто новый фюрер, и удвоит военную помощь Украине

https://racurs.ua/n189242-germaniya-razobralas-kto-novyy-furer-i-udvoit-voennuu-pomosch-ukraine.html

Ракурс

Німеччина вирішила подвоїти військову допомогу Україні.

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BILD 11 листопада написав, що спочатку Мінфін ФРН заклав до бюджету на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Україні.

Однак усі вони вже зарезервовані під обіцяні проекти. На нові пакети допомоги у Міноборони ФРН залишилося лише 120 млн євро. Тому військові просили надати їм додатково 5 млрд євро.

За даними джерел BILD у Міноборони ФРН, цього тижня уряд Німеччини вирішив, що військовий бюджет збільшать на 4 млрд євро. Крім того, Міноборони має ще 2 млрд євро, які можна витратити як так звані кошти на виконання довгострокових оборонних контрактів.

Наступного тижня бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про зміну держбюджету.