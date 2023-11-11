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Німеччина розібралась, хто новий фюрер, і подвоїть військову допомогу Україні
Німеччина розібралась, хто новий фюрер, і подвоїть військову допомогу Україніhttps://racurs.ua/ua/n189242-nimechchyna-rozibralas-hto-novyy-furer-i-podvoyit-viyskovu-dopomogu-ukrayini.htmlРакурс
Німеччина вирішила подвоїти військову допомогу Україні.
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BILD 11 листопада написав, що спочатку Мінфін ФРН заклав до бюджету на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Україні.
Однак усі вони вже зарезервовані під обіцяні проекти. На нові пакети допомоги у Міноборони ФРН залишилося лише 120 млн євро. Тому військові просили надати їм додатково 5 млрд євро.
За даними джерел BILD у Міноборони ФРН, цього тижня уряд Німеччини вирішив, що військовий бюджет збільшать на 4 млрд євро. Крім того, Міноборони має ще 2 млрд євро, які можна витратити як так звані кошти на виконання довгострокових оборонних контрактів.
Наступного тижня бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про зміну держбюджету.
Для Києва це означає більше зброї та боєприпасів у оборонній війні проти росії, — зазначає Bild.
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