Ухудшение погоды повлияет на работу российской авиации. Фото:

https://racurs.ua/n189262-uhudshenie-pogody-povliyaet-na-rabotu-aviacii-okkupantov-komandovanie.html

Ракурс

Погіршення погодних умов вплине на роботу авіації.

.

Саме від погоди залежить завдання ударів по Україні з боку російських Збройних сил. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат 13 листопада заявив в ефірі телемарафону.

Зараз буде суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це, — зазначив він.

Також Ігнат прокоментував нічну роботу українських протиповітряних сил. Зазначив, що збиття російської авіаційної ракети Х-59 — це чудовий результат.

Речник Повітряних сил додав, що росіяни в подальшому продовжать коригувати атаки відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів.

Нагадаємо, у Силах оборони Півдня заявили, що 12 листопада противник одночасно атакував Миколаївську область кількома типами ракет — балістичною «Іскандер-М» та керованими авіаційними ракетами типу Х-59. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети спрямовувались за складним маршрутом. Одну з Х-59 вдалося знищити.