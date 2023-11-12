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Ракурс
Настоящая зима наступила на высокогорье украинских Карпат. Фото: ГСЧС

Настоящая зима наступила на высокогорье украинских Карпат (ФОТО)

12 ноя 2023, 12:50
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Зимова погода на сніг спостерігається на високогір’ї українських Карпат.


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Похід у гори в нинішній час вимагає від кожного туриста відповідальності та готовності. У разі подорожі необхідно мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води. Спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг — захищати від вітру і вологи, а взуття — надійним. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Поодинці в гори ходити не варто, потрібно взяти для супроводу досвідченого гіда. А похід варто реєструвати у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн — форми, або мобільний застосунок «Порятунок в горах».

На горі Піп Іван Чорногірський зараз хмарно, а північний вітер дме зі швидкістю 4−7 м/с. Стовпчики термометрів показують 6° морозу за Цельсієм. Падає сніг, а видимість обмежена. Про це Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив у Facebook.

Справжня зима настала на високогір’ї українських Карпат. Фото: ДСНС

Справжня зима настала на високогір’ї українських Карпат. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні спостерігалося різке похолодання. Температура повітря опустилася до 6° морозу, йшов сніг.

Источник: Ракурс


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