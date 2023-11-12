Российские захватчики используют мирных жителей в качестве живого щита, фото: Extreme.com.ua

https://racurs.ua/n189276-okkupanty-na-uge-ispolzuut-ukraincev-kak-jivoy-schit-fedorov.html

Ракурс

Російські загарбники на тимчасово окупованому півдні України проводять облави та використовують українців як живий щит.

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Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За інформацією Федорова:

у Токмаку окупанти проводять «поквартирні обходи» та селяться в багатоповерхівках;

з Бердянського району надходять повідомлення про підселення загарбників в будинки мирних жителів;

деякі села Пологівського району Запорізької області ворог перетворив на резервацію — заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди.