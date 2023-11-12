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Российские захватчики используют мирных жителей в качестве живого щита, фото: Extreme.com.ua

Оккупанты на юге используют украинцев как живой щит — Федоров

12 ноя 2023, 19:28
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Російські загарбники на тимчасово окупованому півдні України проводять облави та використовують українців як живий щит.


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Про це сьогодні, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За інформацією Федорова:

  • у Токмаку окупанти проводять «поквартирні обходи» та селяться в багатоповерхівках;
  • з Бердянського району надходять повідомлення про підселення загарбників в будинки мирних жителів;
  • деякі села Пологівського району Запорізької області ворог перетворив на резервацію — заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди.

Окупанти продовжують пресинг і терор, та наші люди не здаються і чекають на звільнення, — наголосив Федоров.

Источник: Ракурс


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