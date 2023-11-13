Минобороны рф сообщило об отступлении к востоку от Днепра, новость быстро аннулировали

https://racurs.ua/n189290-minoborony-rf-soobschilo-ob-otstuplenii-k-vostoku-ot-dnepra-novost-bystro-annulirovali.html

Ракурс

Російські держагенства ТАСС і «РИА Новости» опублікували новину про «перегрупування» групи «Дніпро» на «вигідніші позиції на схід від Дніпра».

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Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угруповання «Дніпро» вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування «Дніпро» звільнить частину сил, які будуть залучені для наступу, — йшлося у повідомленні.

Через кілька хвилин пост з телеграм-каналу РІА Новин було видалено, а в телеграм-каналі ТАРС з’явилося повідомлення, що новина помилкова.

Новина «Командування угруповання „Дніпро“ прийняло рішення на перегрупування військ на більш вигідні позиції на схід від Дніпра» АНУЛЮЄТЬСЯ як випущена помилково. Ми перепрошуємо перед своїми передплатниками та читачами, — написано в каналі.

Ці заяви лунають на тлі повідомлень, що українські військові мають «певні успіхи» на лівому березі Херсонської області. Про це заявляли американські аналітики та російські джерела. Наприкінці жовтня у ЗСУ теж казали про «непогані результати», але без деталей.