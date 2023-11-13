Оккупанты ищут пропагандистов для «районных газет» Луганщины

Оккупанты ищут пропагандистов для «районных газет» Луганщиныhttps://racurs.ua/n189311-okkupanty-ischut-propagandistov-dlya-rayonnyh-gazet-luganschiny.htmlРакурс
У росіян не вистачає пропагандистів для роботи у «газетах», відкритих ними у тимчасово окупованих районних центрах Луганської області.
Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог створив на ТОТ Луганської області низку «районних газет» й видає цю макулатуру безкоштовно місцевим мешканцям. Проте в «редакціях» працюють завезені гастролери, які куруються з рф, — зазначають у ЦНС. — Росіяни намагаються змінити ситуацію й знайти місцевих колаборантів, тому почали пошук на вакансію головних редакторів цієї макулатури.
Зазначається, що окупанти за роботу у таких «газетах» пропонують підвищену зарплату й обіцяють навчити людину з нуля.
Центр національного спротиву зауважує, що робота на ворога матиме наслідки, а пропаганда це є стовп цієї війни й всі пропагандисти несуть відповідальність за агресію проти України, — наголошують у ЦНС й закликають повідомляти про ворогів чи колаборантів у спеціально створеному чат-боті.