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Ракурс
Рашисти шукають пропагандистів для роботи в райцентрах, фото: «ОстроВ»

Окупанти шукають пропагандистів для «районних газет» Луганщини

13 лис 2023, 18:50
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У росіян не вистачає пропагандистів для роботи у «газетах», відкритих ними у тимчасово окупованих районних центрах Луганської області.


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Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог створив на ТОТ Луганської області низку «районних газет» й видає цю макулатуру безкоштовно місцевим мешканцям. Проте в «редакціях» працюють завезені гастролери, які куруються з рф, — зазначають у ЦНС. — Росіяни намагаються змінити ситуацію й знайти місцевих колаборантів, тому почали пошук на вакансію головних редакторів цієї макулатури.

Зазначається, що окупанти за роботу у таких «газетах» пропонують підвищену зарплату й обіцяють навчити людину з нуля.

Центр національного спротиву зауважує, що робота на ворога матиме наслідки, а пропаганда це є стовп цієї війни й всі пропагандисти несуть відповідальність за агресію проти України, — наголошують у ЦНС й закликають повідомляти про ворогів чи колаборантів у спеціально створеному чат-боті.

Джерело: Ракурс


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