Окупанти шукають пропагандистів для «районних газет» Луганщини

Рашисти шукають пропагандистів для роботи в райцентрах, фото: «ОстроВ»

https://racurs.ua/ua/n189311-okupanty-shukaut-propagandystiv-dlya-rayonnyh-gazet-luganschyny.html

Ракурс

У росіян не вистачає пропагандистів для роботи у «газетах», відкритих ними у тимчасово окупованих районних центрах Луганської області.

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Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог створив на ТОТ Луганської області низку «районних газет» й видає цю макулатуру безкоштовно місцевим мешканцям. Проте в «редакціях» працюють завезені гастролери, які куруються з рф, — зазначають у ЦНС. — Росіяни намагаються змінити ситуацію й знайти місцевих колаборантів, тому почали пошук на вакансію головних редакторів цієї макулатури.

Зазначається, що окупанти за роботу у таких «газетах» пропонують підвищену зарплату й обіцяють навчити людину з нуля.