Украина получит от Германии партию гуманитарной помощи, фото: Bundesanstalt THW

https://racurs.ua/n189319-germaniya-peredast-ukraine-partiu-gumanitarnoy-pomoschi-foto.html

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Німеччина готує передачу Україні партію гуманітарної допомоги.

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Йдеться про будівельне обладнання та матеріали. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сторінці німецького Федерального агентства технічної допомоги у соціальній мережі X.

Зазначається, що ця допомога, зокрема, включатиме: