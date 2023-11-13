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Германия передаст Украине партию гуманитарной помощи (ФОТО)https://racurs.ua/n189319-germaniya-peredast-ukraine-partiu-gumanitarnoy-pomoschi-foto.htmlРакурс
Німеччина готує передачу Україні партію гуманітарної допомоги.
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Йдеться про будівельне обладнання та матеріали. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сторінці німецького Федерального агентства технічної допомоги у соціальній мережі X.
Зазначається, що ця допомога, зокрема, включатиме:
- транспортери;
- міні-екскаватори;
- драбини;
- тачки;
- бетономішалки;
- інструменти.
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