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Украина получит от Германии партию гуманитарной помощи, фото: Bundesanstalt THW

Германия передаст Украине партию гуманитарной помощи (ФОТО)

13 ноя 2023, 22:45
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Німеччина готує передачу Україні партію гуманітарної допомоги.


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Йдеться про будівельне обладнання та матеріали. Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється на сторінці німецького Федерального агентства технічної допомоги у соціальній мережі X.

Зазначається, що ця допомога, зокрема, включатиме:

  • транспортери;
  • міні-екскаватори;
  • драбини;
  • тачки;
  • бетономішалки;
  • інструменти.

Україна отримає від Німеччини партію гуманітарної допомоги, фото: Bundesanstalt THW

Источник: Ракурс


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