Израильские военные в, вероятно, здании парламента Газы, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n189320-hamas-poteryal-kontrol-nad-gazoy-minoborony-izrailya-foto.html

Ракурс

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант сьогодні, 13 листопада, ввечері заявив, що ХАМАС втратив контроль у місті Газа на тлі продовження ізраїльськими силами наземних операцій у цьому палестинському анклаві.

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Про це повідомляє видання Yedioth Ahronoth.

ЦАХАЛ просувається до кожної точки. ХАМАС втратив контроль у Газі — терористи тікають на південь, а мирні жителі грабують бази організації. Вони не довіряють уряду, — заявив Галлант.

За словами міністра, ізраїльські війська наступають «згідно з планами».

Щодня ми ліквідовуємо нових командирів ХАМАСу, десятки, а іноді й сотні терористів. Останніми днями ми активізували наші операції проти тунелів, і це витіснить терористів з них. Там вони будуть або ліквідовані, або беззастережно здадуться. Третього не дано, — наголосив він.

Тим часом у соцмережах поширюється фото, на якому солдати ізраїльської бригади «Голані» сфотографовані з ізраїльськими прапорами всередині будівлі палестинського парламенту у місті Газа. Це свідчить, що, будівля, ймовірно, вже контролюється ЦАХАЛом.

Джерело: Yedioth Ahronoth