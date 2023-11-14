Нардеп Александр Дубинский суд отправился в СИЗО. Скриншот с видео

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Ракурс

Народного депутата України Олександра Дубінського суд взяв під варту.

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Печерський районний суд Києва у ніч проти 14 листопада обрав запобіжний захід парламентарю, якого підозрюють у державній зраді. За клопотанням прокурорів його відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Сам нардеп у Telegram прокоментував судове рішення. Заявив, що його взяли під варту за критику чинної влади.

Тобто це називається «новий рік у СІЗО» за те, що критикував владу. Цікаво, мандарини будуть?, — заявив парламентар.

Нагадаємо, 13 листопада правоохоронці вручили нардепу Олександру Дубінському підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому закидають інформаційно-підривну діяльність на користь росії. За інформацією слідства, Дубінський мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил рф, яке відоме як ГРУ.

Також підозрюють в організації схеми виїзду за кордон, йому повідомляли про підозру за допомогу ухилянту. У цій справі Печерський райсуд Києва відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт. Крім того, йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.