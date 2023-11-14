Германия передала Украине новую помощь. Фото:

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Ракурс

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

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У вівторок, 14 жовтня, німецький уряд оголосив про передання Україні танків Leopard 1, боєприпасів, дронів, всюдиходів та іншого озброєння. Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН від 13 листопада.

Зазначається, що Збройні сили України отримали 10 танків Leopard 1A5, 10 безпілотних розвідувальних комплексів Vector, 14 станцій радіолокаційного спостереження Ground Observer 12, 1,4 млн патронів до вогнепальної зброї та понад 1 тис. снарядів калібру 155-мм.

Також Силам оборони передали 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, п’ять медичних всюдиходів Carrier Warthog, машину для розмінування Wisent 1, три автомобілі для патрулювання, чотири танкових тягачі НХ81 та чотири напівпричепи до них, 16 вантажівок Zetros та 13 великотоннажних вантажівок MAN. Крім того, було передано 10 тис. захисних окулярів.

Нагадаємо, Німеччина готувалася відправити Україні партію гуманітарної допомоги — будівельне обладнання та матеріали, міні-екскаватори, тачки, бетономішалки та інструменти.