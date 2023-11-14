Ситуация на поле боя тяжелая, заявил Йенс Столтенберг. Фото:

https://racurs.ua/n189334-situaciya-na-pole-boya-tyajelaya-ukraine-nujno-bolshe-pomoschi-stoltenberg.html

Ракурс

Україна потребує більшої допомоги з боку НАТО та партнерів, оскільки ситуація на полі бою важка.

.

В інтересах Північноатлантичного альянсу допомагати Києву, бо Україна має зберегти за собою статус суверенної держави Європи. Світ не може дозволити російському диктатору володимиру путіну перемогти. Про це 14 листопада в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив перед участю у діловому сніданку, організованому в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин з питань оборони.

Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить це навіть більш важливим, щоб ми продовжували та нарощували нашу підтримку для України, — зазначив генсек.

Столтенберг додав, що війни є непередбачуваними за своєю природою, тож ніхто не може сказати, як і коли завершиться російська агресія проти України.

Нагадаємо, у жовтні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що війна російської федерації проти України виснажила запаси Північноатлантичного альянсу.