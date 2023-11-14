Под Авдеевкой сожгли российский штурмовик – уже восьмой с начала штурма города

https://racurs.ua/n189351-pod-avdeevkoy-sojgli-rossiyskiy-shturmovik-uje-vosmoy-s-nachala-shturma-goroda.html

Ракурс

На Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський штурмовик Су-25.

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Як зауважив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, це вже восьмий знищений літак противника на цьому напрямку від початку активізації штурмових дій російських військ, тобто від 10 жовтня 2023 року.

Минулого разу Су-25 українські бійці збивали 2 листопада.