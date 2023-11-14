Ракурсhttps://racurs.ua/
Под Авдеевкой сожгли российский штурмовик – уже восьмой с начала штурма города
Под Авдеевкой сожгли российский штурмовик — уже восьмой с начала штурма городаhttps://racurs.ua/n189351-pod-avdeevkoy-sojgli-rossiyskiy-shturmovik-uje-vosmoy-s-nachala-shturma-goroda.htmlРакурс
На Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський штурмовик Су-25.
.
Як зауважив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, це вже восьмий знищений літак противника на цьому напрямку від початку активізації штурмових дій російських військ, тобто від 10 жовтня 2023 року.
Минулого разу Су-25 українські бійці збивали 2 листопада.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...