Під Авдіївкою спалили російський штурмовик - вже восьмий від початку штурму міста

Під Авдіївкою спалили російський штурмовик — вже восьмий від початку штурму міста

https://racurs.ua/ua/n189351-pid-avdiyivkou-spalyly-rosiyskyy-shturmovyk-vje-vosmyy-vid-pochatku-shturmu-mista.html

14 лис 2023, 20:53 999

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