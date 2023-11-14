МВД объявило новые цены за красивые номерные знаки

https://racurs.ua/n189355-mvd-obyavilo-novye-ceny-za-krasivye-nomernye-znaki.html

Ракурс

Оголошені нові ціни за красиві номерні знаки. За 80 тис. грн можна замовити комбінації 0001, 0007 та 7777.

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Уряд 14 листопада прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків. Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів — 2 тис. грн.

Зміни окремих платних знаків:

0001, 0007 та 7777 — 80 тис. грн.

однакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 тис. грн.

комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 тис. грн.

послідовні пари однакових цифр — 15 тис. грн.

послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 тис. грн.

починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 тис. грн.

Зменшена вартість знаків із цифрою «6»:

0006 та 6666 — 10 тис. грн.

з двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4 тис. грн.

три цифри з яких 6 (підряд) — 4 тис. грн.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.