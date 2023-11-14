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МВД объявило новые цены за красивые номерные знаки
МВД объявило новые цены за красивые номерные знакиhttps://racurs.ua/n189355-mvd-obyavilo-novye-ceny-za-krasivye-nomernye-znaki.htmlРакурс
Оголошені нові ціни за красиві номерні знаки. За 80 тис. грн можна замовити комбінації 0001, 0007 та 7777.
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Уряд 14 листопада прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків. Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів — 2 тис. грн.
Зміни окремих платних знаків:
- 0001, 0007 та 7777 — 80 тис. грн.
- однакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 тис. грн.
- комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 тис. грн.
- послідовні пари однакових цифр — 15 тис. грн.
- послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 тис. грн.
- починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 тис. грн.
Зменшена вартість знаків із цифрою «6»:
- 0006 та 6666 — 10 тис. грн.
- з двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4 тис. грн.
- три цифри з яких 6 (підряд) — 4 тис. грн.
Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.
Наступний крок — доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка, — зауважив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
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