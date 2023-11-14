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Ракурс
МВД объявило новые цены за красивые номерные знаки

МВД объявило новые цены за красивые номерные знаки

14 ноя 2023, 23:08
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Оголошені нові ціни за красиві номерні знаки. За 80 тис. грн можна замовити комбінації 0001, 0007 та 7777.


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Уряд 14 листопада прийняв зміни щодо вартості платних номерних знаків. Номерні знаки на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів — 2 тис. грн.

Зміни окремих платних знаків:

  • 0001, 0007 та 7777 — 80 тис. грн.
  • однакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 тис. грн.
  • комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 тис. грн.
  • послідовні пари однакових цифр — 15 тис. грн.
  • послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 тис. грн.
  • починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 тис. грн.

Зменшена вартість знаків із цифрою «6»:

  • 0006 та 6666 — 10 тис. грн.
  • з двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4 тис. грн.
  • три цифри з яких 6 (підряд) — 4 тис. грн.

Вартість вказана без ПДВ, стосується автомобілів та автобусів.

Наступний крок — доставка номерних знаків поштою та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка, — зауважив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Источник: Ракурс


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