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Защитники Украины ликвидировали более 314 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
820 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189356-820-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 314 тис. 290 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 377 танків;
- 10 тис. 104 бойові броньовані машини;
- 7 тис. 647 одиниць артилерійських систем;
- 884 одиниці РСЗВ;
- 582 одиниці засобів ППО;
- 323 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 675 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 562 крилаті ракети;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 83 одиниці спеціальної техніки.
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