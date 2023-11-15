Защитники Украины ликвидировали более 314 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n189356-820-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 314 тис. 290 російських загарбників.

.

За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: