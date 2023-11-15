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Захисники України ліквідували вже понад 314 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

820 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

15 лис 2023, 08:20
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 314 тис. 290 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 15 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 377 танків;
  • 10 тис. 104 бойові броньовані машини;
  • 7 тис. 647 одиниць артилерійських систем;
  • 884 одиниці РСЗВ;
  • 582 одиниці засобів ППО;
  • 323 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 675 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 562 крилаті ракети;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 83 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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