Си Цзиньпин впервые с 2017 года прибыл в США

Си Цзиньпин прибыл в США, скриншот видео

https://racurs.ua/n189357-si-czinpin-vpervye-s-2017-goda-pribyl-v-ssha.html

Ракурс

Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше з 2017 року прибув з візитом до США.

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Сьогодні, 15 листопада, він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у невідомому місці в районі затоки Сан-Франциско, після чого візьме участь у щорічному саміті форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомляє агентство Reuters.

Після прибуття Сі помахав рукою з трапа літака авіакомпанії Air China. На злітній смузі його зустрічали американські офіційні особи, зокрема міністра фінансів Джанет Єллен і посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Саміт Сі з Байденом стане першою зустріччю лідерів США і Китаю віч-на-віч за рік, і американські чиновники розглядають її як можливість пом’якшення відносин між обома країнами.

Джерело: Reuters