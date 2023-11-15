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Ракурс
Сі Цзіньпін прибув у США, скріншот відео

Сі Цзіньпін вперше з 2017 року прибув до США

15 лис 2023, 08:52
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Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше з 2017 року прибув з візитом до США.


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Сьогодні, 15 листопада, він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у невідомому місці в районі затоки Сан-Франциско, після чого візьме участь у щорічному саміті форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомляє агентство Reuters.

Після прибуття Сі помахав рукою з трапа літака авіакомпанії Air China. На злітній смузі його зустрічали американські офіційні особи, зокрема міністра фінансів Джанет Єллен і посол США в Китаї Ніколас Бернс.

Саміт Сі з Байденом стане першою зустріччю лідерів США і Китаю віч-на-віч за рік, і американські чиновники розглядають її як можливість пом’якшення відносин між обома країнами.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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