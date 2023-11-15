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Последствия российских обстрелов города Селидово, фото: Донецкая ОВА
Последствия обстрела Селидового показали в Донецкой ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n189367-posledstviya-obstrela-selidovogo-pokazali-v-doneckoy-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 листопада, завдали ракетного удару по житловому району міста Селидове Покровського району Донецької області.
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Станом на 12.00 достеменно відомо про одного загиблого та трьох поранених. Ще чотири людини вважаються зниклими безвісти під завалами. Про це повідомляється у Telegram-каналі Донецької ОВА.
Зазначається, що всім пораненим надана екстрена медична допомога, їхній стан стабільний.
Також російський ракетний удар завдав значних руйнувань:
- пошкоджено 16 приватних будинків і один зруйновано повністю;
- частково зруйновано чотириповерхівку, яка зазнала прямого влучання;
- сім багатоповерхівок пошкоджено — три двоповерхівки, дві п’ятиповерхівки і дві чотириповерхівки.
На місці удару триває рятувальна операція.
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