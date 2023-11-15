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Последствия российских обстрелов города Селидово, фото: Донецкая ОВА

Последствия обстрела Селидового показали в Донецкой ОВА (ФОТО)

15 ноя 2023, 13:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 листопада, завдали ракетного удару по житловому району міста Селидове Покровського району Донецької області.


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Станом на 12.00 достеменно відомо про одного загиблого та трьох поранених. Ще чотири людини вважаються зниклими безвісти під завалами. Про це повідомляється у Telegram-каналі Донецької ОВА.

Зазначається, що всім пораненим надана екстрена медична допомога, їхній стан стабільний.

Також російський ракетний удар завдав значних руйнувань:

  • пошкоджено 16 приватних будинків і один зруйновано повністю;
  • частково зруйновано чотириповерхівку, яка зазнала прямого влучання;
  • сім багатоповерхівок пошкоджено — три двоповерхівки, дві п’ятиповерхівки і дві чотириповерхівки.

На місці удару триває рятувальна операція.

Наслідки російського обстрілу міста Селидове, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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