Последствия российских обстрелов города Селидово, фото: Донецкая ОВА

https://racurs.ua/n189367-posledstviya-obstrela-selidovogo-pokazali-v-doneckoy-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 листопада, завдали ракетного удару по житловому району міста Селидове Покровського району Донецької області.

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Станом на 12.00 достеменно відомо про одного загиблого та трьох поранених. Ще чотири людини вважаються зниклими безвісти під завалами. Про це повідомляється у Telegram-каналі Донецької ОВА.

Зазначається, що всім пораненим надана екстрена медична допомога, їхній стан стабільний.

Також російський ракетний удар завдав значних руйнувань:

пошкоджено 16 приватних будинків і один зруйновано повністю;

частково зруйновано чотириповерхівку, яка зазнала прямого влучання;

сім багатоповерхівок пошкоджено — три двоповерхівки, дві п’ятиповерхівки і дві чотириповерхівки.

На місці удару триває рятувальна операція.