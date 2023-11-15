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Последствия российского ракетного удара по Селидову, фото: Игорь Клименко
Рашисты нанесли ракетный удар по Селидову в Донецкой области, повреждена многоэтажка (ФОТО)https://racurs.ua/n189358-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-selidovu-v-doneckoy-oblasti-povrejdena-mnogoetajka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 листопада, завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району Донецької області.
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В результаті відбулося руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Під завалами виявили тіло загиблої жінки. Також під руїнами може залишатися ще щонайменше одна особа.
Врятовано п’ятьох людей:
- на місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.
- із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
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