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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Ігор Клименко

Рашисти завдали ракетного удару по Селидовому на Донеччині, пошкоджена багатоповерхівка (ФОТО)

15 лис 2023, 09:33
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 листопада, завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району Донецької області.


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В результаті відбулося руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Під завалами виявили тіло загиблої жінки. Також під руїнами може залишатися ще щонайменше одна особа.

Врятовано п’ятьох людей:

  • на місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.
  • із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Ігор Клименко

Джерело: Ракурс


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