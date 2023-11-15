Наслідки російського ракетного удару по Селидовому, фото: Ігор Клименко

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 листопада, завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району Донецької області.

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В результаті відбулося руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Під завалами виявили тіло загиблої жінки. Також під руїнами може залишатися ще щонайменше одна особа.

Врятовано п’ятьох людей:

на місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.