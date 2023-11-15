Один из аэропортов Украины могут открыть для полетов. Фото:

https://racurs.ua/n189380-odin-iz-aeroportov-ukrainy-mogut-otkryt-dlya-poletov-ermak.html

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Україна може відкрити один з цивільних аеропортів ще до закінчення повномасштабної війни з російською федерацією.

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Над цим Київ працює з міжнародними партнерами. Про це під час виступу в Інституті Хадсона у Вашингтоні заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, але не уточнив, який з українських аеропортів можуть перезапустити для польотів.

За його словами, летовище можна буде відкрити після посилення протиповітряної роботи. Також посилення ППО стане гарантією відновлення України, оскільки країні «необхідна надійна парасолька».

Ми працюємо над цим з нашими партнерами. Це знак, що поворотні моменти у війні наближаються. І наступний рік буде вирішальним у цьому плані, — зазначив він.

Нагадаємо, ЗМІ показали відео залишків міжнародного аеропорту «Херсон» у розташованому неподалік від обласного центру селі Чорнобаївка. На кадрах можна побачити залишки встановленої на будівлі аеропорту вивіски, частина літер якої впали.