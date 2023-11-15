Перевозчики еще одной страны Европы пригрозили заблокировать границу. Фото:

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Словацькі перевізники можуть приєднатись до своїх польських водіїв та заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку.

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Блокада кордону розпочнеться, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС. Перевізники вважають, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему. Відповідний лист Міністерству транспорту Словаччини направив голова Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) Станіслав Скала.

Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники, — йдеться в листі.

Раніше словацькі медіа писали про скупчення фур, які їдуть до України, на прикордонному переході «Вишнє Німецьке-Ужгород».

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні — повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на ПП «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».Через цю блокаду потік вантажівок через кордон скоротився у два-три рази, зупинилося десятки тисяч машин з обох сторін.

Україна і Польща провели переговори на кордоні 13 листопада, але вони провалилися — польські перевізники продовжують блокувати три основні напрямки кордону.