Ирину Фарион уволили из «Львовской политехники». Фото:

https://racurs.ua/n189383-farion-uvolili-iz-lvovskoy-politehniki-dokument.html

Ракурс

Ірину Фаріон звільнили з «Львівського політехнічного університету».

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Це сталося у середу, 15 листопада. У Міністерстві освіти і науки підтримали таке кадрове рішення й наголосили, що немає місця в системі освіти людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до українських воїнів. Про це міністр Оксен Лісовий повідомив у Facebook.

Також Лісовий відзначив студентів, які мітингували за відставку Фаріон. Наголосив, що студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій.

Саме зі студентів розпочалася Революція гідності в Україні, яка остаточно закріпила нас на євроінтеграційному шляху. Починаючи з 2014 року тисячі студентів змінили аудиторії на окопи та пішли захищати свою державу, свої родини та свої цінності. Цей період в історії України став точкою неповернення і запустив активний процес дерадянізації, час якої давно вже настав. Сьогодні ми продовжуємо позбуватися тіней радянського минулого і в системі освіти зокрема, — йдеться у повідомленні.

Також міністр висловив сподівання, що Служба безпеки України в межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям Фаріон.

У мережі з’явилося фото документа про звільнення скандальної екс-нардепки. Там вказано, що Фаріон звільнили на підставі п. 3 ст. 41 КЗпП — вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Нагадаємо, 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження стосовно Ірини Фаріон і призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки.

Висловлювання та вчинки Фаріон стали причиною низки скандалів. Так, екс-депутатка заявляла, що не може назвати бійців «Азову» та 3-ї штурмової бригади українцями, якщо вони не говорять українською мовою. У мережі це викликало багато гніву у її бік, а український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення через висловлювання мовознавиці.

А 8 листопада Фаріон опублікувала скріншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму, підтримав мовознавицю щодо важливості української мови. Після цього хлопчиною зайнялися російські спецслужби та силовики.