Рашисты обстреляли тепловую электростанцию

https://racurs.ua/n189393-rossiyane-obstrelyali-tes-v-prifrontovom-regione-povrejdeno-oborudovanie.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, обстріляли одну з ТЕС «ДТЕК Енерго».

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок обстрілів вже вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. За останні тижні це вже четверта атака на цю ТЕС, остання трапилася напередодні — 7 листопада, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих, проте серйозно пошкоджене обладнання підприємства.