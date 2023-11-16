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Ракурс
Рашисты обстреляли тепловую электростанцию

Россияне обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе, повреждено оборудование

16 ноя 2023, 10:57
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, обстріляли одну з ТЕС «ДТЕК Енерго».


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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок обстрілів вже вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. За останні тижні це вже четверта атака на цю ТЕС, остання трапилася напередодні — 7 листопада, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих, проте серйозно пошкоджене обладнання підприємства.

Внаслідок обстрілу без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією, — зазначають у прес-службі компанії. — Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі працюють над поверненням води в місто.

Источник: Ракурс


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