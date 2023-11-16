Росіяни обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні, пошкоджене обладнання

Росіяни обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні, пошкоджене обладнанняhttps://racurs.ua/ua/n189393-rosiyany-obstrilyaly-tes-u-pryfrontovomu-regioni-poshkodjene-obladnannya.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, обстріляли одну з ТЕС «ДТЕК Енерго».
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Внаслідок обстрілів вже вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. За останні тижні це вже четверта атака на цю ТЕС, остання трапилася напередодні — 7 листопада, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих, проте серйозно пошкоджене обладнання підприємства.
Внаслідок обстрілу без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією, — зазначають у прес-службі компанії. — Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі працюють над поверненням води в місто.