Росіяни обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні, пошкоджене обладнання

Рашисти обстріляли теплову електростанцію

https://racurs.ua/ua/n189393-rosiyany-obstrilyaly-tes-u-pryfrontovomu-regioni-poshkodjene-obladnannya.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 листопада, обстріляли одну з ТЕС «ДТЕК Енерго».

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Внаслідок обстрілів вже вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області. За останні тижні це вже четверта атака на цю ТЕС, остання трапилася напередодні — 7 листопада, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих, проте серйозно пошкоджене обладнання підприємства.