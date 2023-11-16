Росіяни створили в окупованому Криму потужний військовий хаб, фото: LB.ua

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Російські загарбники створили у тимчасово окупованому Криму потужний хаб військового ресурсу, зосередивши понад 800 ракет для здійснення енергетичного терору цієї зими.

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Про це сьогодні, 16 листопада, в ефірі національного телемарафону заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

На Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу. Зокрема, там зосереджені ракети типу «Калібр». Ракети типу «Онікс» також запускаються з Кримського півострова, — зазначила вона. — Потенціал ворог накопичує - це очевидно.

Ракети повітряного базування відповідно зосереджені там де будуть завантажуватися у літаки, — додала Гуменюк.

Також Гуменюк зазначила, що рф після ударів ЗСУ досі не завершила переміщення чорноморського флоту з Криму до Новоросійська.

Переміщення флоту не завершено. Цьому певним чином заважає і погода. Тому що дійсно переходи корабельного угруповання спостерігаємо уповільнені, — зазначила Гуменюк.

За її словами, часто росіяни, починаючи перехід, змушені повертатися через погодні умови.