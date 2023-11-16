Рашисти накопичили понад 800 ракет в окупованому Криму — ОК «Південь»https://racurs.ua/ua/n189389-rashysty-nakopychyly-ponad-800-raket-v-okupovanomu-krymu-ok-pivden.htmlРакурс
Російські загарбники створили у тимчасово окупованому Криму потужний хаб військового ресурсу, зосередивши понад 800 ракет для здійснення енергетичного терору цієї зими.
Про це сьогодні, 16 листопада, в ефірі національного телемарафону заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.
На Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу. Зокрема, там зосереджені ракети типу «Калібр». Ракети типу «Онікс» також запускаються з Кримського півострова, — зазначила вона. — Потенціал ворог накопичує - це очевидно.
Ракети повітряного базування відповідно зосереджені там де будуть завантажуватися у літаки, — додала Гуменюк.
Також Гуменюк зазначила, що рф після ударів ЗСУ досі не завершила переміщення чорноморського флоту з Криму до Новоросійська.
Переміщення флоту не завершено. Цьому певним чином заважає і погода. Тому що дійсно переходи корабельного угруповання спостерігаємо уповільнені, — зазначила Гуменюк.
За її словами, часто росіяни, починаючи перехід, змушені повертатися через погодні умови.
Тому в кримських бухтах ще не все переміщено. І найголовніше — це логістика, пов’язана з завантаженням Калібрів. Вона все ж таки залишається ще в Криму, — наголосила вона.