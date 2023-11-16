Священник Московского патриахата укусил военного в Чернигове

Священник Московського патріархату вкусив військового у Чернігові.

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Представники МП забрали речі зі Спасо-Преображенського собору у центрі міста, військові стежили за цим процесом.

Паралельно робітники демонтували старий замок на дверях собору. Далі священник УПЦ МП спеціально почав фіксувати на відео військового. Той попросив не знімати, бо він військовий, піп накинувся на нього з кулаками, вхопив за руку і вкусив.

Священник поводився агресивно, дістав мобільний телефон і почав мене знімати на відео. Каже, покажу всій Європі, які ви фашисти. Я попросив мене не знімати, адже я військовий і мене не можна фільмувати. На моє прохання священник не реагував і провокував далі, весь час повторяв щось про фашистів.

Я забрав у нього телефон, щоб видалити відео, на якому я присутній. Після цього священник накинувся на мене з кулаками, а потім вхопив за руку і вкусив, — розказав журналістам військовослужбовець.