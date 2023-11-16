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Ракурс
Под Авдеевкой россияне запускают в сторону украинских защитников напичканные взрывчаткой бронемашины

Под Авдеевкой россияне запускают в сторону украинских защитников напичканные взрывчаткой бронемашины (ВИДЕО)

16 ноя 2023, 21:26
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На фронті знову помітили «шахедмобілі» окупантів. Вони запускають їх на полі бою, аби уразити українські позиції.


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Під Авдіївкою росіяни запускають в бік українських оборонців нашпиговані вибухівкою бронемашини.

Ефективність тактики сумнівна, бо часто вони не доїжджають і підриваються на мінах далеко від наших позицій. Так сталося і на відео, яке опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Источник: Ракурс


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