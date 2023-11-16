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Під Авдіївкою росіяни запускають в бік українських бійців "шахедмобілі"
Під Авдіївкою росіяни запускають в бік українських бійців «шахедмобілі» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189417-pid-avdiyivkou-rosiyany-zapuskaut-v-bik-ukrayinskyh-biyciv-shahedmobili-video.htmlРакурс
На фронті знову помітили «шахедмобілі» окупантів. Вони запускають їх на полі бою, аби уразити українські позиції.
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Під Авдіївкою росіяни запускають в бік українських оборонців нашпиговані вибухівкою бронемашини.
Ефективність тактики сумнівна, бо часто вони не доїжджають і підриваються на мінах далеко від наших позицій. Так сталося і на відео, яке опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.
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