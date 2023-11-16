Украинский танк наносит удары по вражеской бронегруппе - враг отступил, 58 бригада взяла пленных

https://racurs.ua/n189418-ukrainskiy-tank-nanosit-udary-po-vrajeskoy-bronegruppe-vrag-otstupil-58-brigada-vzyala-plennyh.html

Ракурс

Кадри відбиття атаки рф від бійців 58 бригади на схід від Новодонецька опублікували у мережі.

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На відео один український танк завдає успішних ударів по ворожій бронегрупі. Завдяки професіональності та героїчності екіпажу ворог був змушений відступити з серйозними втратами, а наші бійці зуміли взяти полонених.