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Украинский танк наносит удары по вражеской бронегруппе - враг отступил, 58 бригада взяла пленных

Украинский танк наносит удары по вражеской бронегруппе — враг отступил, 58 бригада взяла пленных (ВИДЕО)

16 ноя 2023, 21:40
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Кадри відбиття атаки рф від бійців 58 бригади на схід від Новодонецька опублікували у мережі.


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На відео один український танк завдає успішних ударів по ворожій бронегрупі. Завдяки професіональності та героїчності екіпажу ворог був змушений відступити з серйозними втратами, а наші бійці зуміли взяти полонених.

Це фінальна частина самогубної атаки ворога на позиції «виговців». Втративши десятки солдат загиблими й пораненими, росіяни думали лише про порятунок. Розгром окупантів довершився контратакою бронетехніки 58 мотопіхотної бригади. Результат — знищена російська техніка, ліквідовані загарбники. Небагатьом росіянам пощастило добровільно здатися у полон, — прокоментували пекельне відео у бригаді.

Источник: Ракурс


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