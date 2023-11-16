Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинский танк наносит удары по вражеской бронегруппе - враг отступил, 58 бригада взяла пленных
Украинский танк наносит удары по вражеской бронегруппе — враг отступил, 58 бригада взяла пленных (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189418-ukrainskiy-tank-nanosit-udary-po-vrajeskoy-bronegruppe-vrag-otstupil-58-brigada-vzyala-plennyh.htmlРакурс
Кадри відбиття атаки рф від бійців 58 бригади на схід від Новодонецька опублікували у мережі.
.
На відео один український танк завдає успішних ударів по ворожій бронегрупі. Завдяки професіональності та героїчності екіпажу ворог був змушений відступити з серйозними втратами, а наші бійці зуміли взяти полонених.
Це фінальна частина самогубної атаки ворога на позиції «виговців». Втративши десятки солдат загиблими й пораненими, росіяни думали лише про порятунок. Розгром окупантів довершився контратакою бронетехніки 58 мотопіхотної бригади. Результат — знищена російська техніка, ліквідовані загарбники. Небагатьом росіянам пощастило добровільно здатися у полон, — прокоментували пекельне відео у бригаді.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...