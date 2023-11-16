Український танк завдає ударів по ворожій бронегрупі - ворог відступив, 58 бригада взяла полонених

https://racurs.ua/ua/n189418-ukrayinskyy-tank-zavdaie-udariv-po-vorojiy-bronegrupi-vorog-vidstupyv-58-brygada-vzyala.html

Ракурс

Кадри відбиття атаки рф від бійців 58 бригади на схід від Новодонецька опублікували у мережі.

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На відео один український танк завдає успішних ударів по ворожій бронегрупі. Завдяки професіональності та героїчності екіпажу ворог був змушений відступити з серйозними втратами, а наші бійці зуміли взяти полонених.