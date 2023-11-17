ПВО Украины ночью сбило 9 из 10 «Шахедов». Фото:

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Ракурс

Атака російських «Шахедів» на Україну була здійснена російськими загарбниками у п’ятницю, 17 листопада.

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Ворог запустив з напрямку Приморсько-Ахтарськ в росії 10 ударних дронів. Українські військові для збиття російських повітряних цілей піднімали винищувачі, також працювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Українська ППО відпрацювала майже ідеально — знищила дев’ять БПЛА типу Shahed у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, на Донецькому напрямку росіяни застосували кілька зенітних керованих ракет С-300. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 16 листопада росіяни також атакували Україну безпілотниками типу «Шахед», але зробили це у нетиповий час — вранці. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що «стандартний час» для російських атак безпілотниками становить з 22.00 до 3.00 або 4.00.