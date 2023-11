россия тренирует разведывательный самолет А-50 перед поставкой F-16 Украине

росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні. Тому вперше почала використовувати свій розвідувальний літак А-50 для визначення цілей над Україною для своїх C-400. Це літак з так званою «тарілкою» вгорі. Коли він літав у білорусі — в Україні оголошували тривогу.

.

Такі літаки координують дії винищувальної авіації. А тепер росіяни його «вчать» працювати й з наземними установками ППО, вказуючи їм літаки противника на великих відстанях.

У британській розвідці вважають, що це росіяни роблять, на перспективу, щоб боротися з нашими F-16.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 November 2023.



