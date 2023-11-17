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Ракурс
росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні

росія тренує розвідувальний літак А-50 перед постачанням F-16 Україні

17 лис 2023, 17:44
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росія занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні. Тому вперше почала використовувати свій розвідувальний літак А-50 для визначення цілей над Україною для своїх C-400. Це літак з так званою «тарілкою» вгорі. Коли він літав у білорусі — в Україні оголошували тривогу.


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Такі літаки координують дії винищувальної авіації. А тепер росіяни його «вчать» працювати й з наземними установками ППО, вказуючи їм літаки противника на великих відстанях.

У британській розвідці вважають, що це росіяни роблять, на перспективу, щоб боротися з нашими F-16.

Вони навіть можуть піти на більший ризик і розмістити літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль.

Джерело: Ракурс


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