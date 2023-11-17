Украинцы в Европе смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших на войне родственников

https://racurs.ua/n189445-ukraincy-v-evrope-smogut-sdat-obrazcy-dnk-dlya-poiska-propavshih-na-voyne-rodstvennikov.html

Ракурс

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб, — написав у своїх соцмережах міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада — Краків

30 листопада — Варшава

30 листопада — Познань

2 грудня — Берлін

2 грудня — Мюнхен

3 грудня — Дрезден

4 грудня — Франкфурт-на-Майні

5 грудня — Дюссельдорф

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі додаткові питання.

У МВС закликали всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків, щоб пришвидшити цей нелегкий процес.