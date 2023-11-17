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Ракурс
Українці у Європі зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих на війні родичів

Українці у Європі зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих на війні родичів

17 лис 2023, 18:07
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Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин.


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Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб, — написав у своїх соцмережах міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

  • 28 листопада — Краків
  • 30 листопада — Варшава
  • 30 листопада — Познань
  • 2 грудня — Берлін
  • 2 грудня — Мюнхен
  • 3 грудня — Дрезден
  • 4 грудня — Франкфурт-на-Майні
  • 5 грудня — Дюссельдорф

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі додаткові питання.

У МВС закликали всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків, щоб пришвидшити цей нелегкий процес.

Джерело: Ракурс


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