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Українці у Європі зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих на війні родичів
Українці у Європі зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих на війні родичівhttps://racurs.ua/ua/n189445-ukrayinci-u-ievropi-zmojut-zdaty-zrazky-dnk-dlya-poshuku-znyklyh-na-viyni-rodychiv.htmlРакурс
Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин.
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Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.
Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб, — написав у своїх соцмережах міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:
- 28 листопада — Краків
- 30 листопада — Варшава
- 30 листопада — Познань
- 2 грудня — Берлін
- 2 грудня — Мюнхен
- 3 грудня — Дрезден
- 4 грудня — Франкфурт-на-Майні
- 5 грудня — Дюссельдорф
Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі додаткові питання.
У МВС закликали всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків, щоб пришвидшити цей нелегкий процес.
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