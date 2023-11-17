Ракурсhttps://racurs.ua/
Минэнерго опровергло подорожание электричества для населения с 1 января
Киловатт подорожает — Минэнерго ответило на слухиhttps://racurs.ua/n189446-kilovatt-podorojaet-minenergo-otvetilo-na-sluhi.htmlРакурс
Вартість електроенергії для населення залишиться незмінною з 1 січня 2024 року.
.
Як заявили в Міненерго, раніше деякі ЗМІ оприлюднили некоректні публікації про прийдешнє підвищення цього тарифу.
Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови Національної комісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтина Ущаповського. Однак сам спікер не робив таких тверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену в журналістських повідомленнях, — йдеться в повідомленні держрегулятора.
Ймовірно, скандал пов’язаний з публікацією «Чому треба готуватись до підвищення цін на електроенергію. Інтерв’ю з головою енергорегулятора» на сайті «Економічна правда».
Як запевняють чиновники, неправдива інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється в нашому інформаційному просторі росією.
Їхня мета — посіяти страх, паніку, зменшити віру суспільства у Перемогу і, як наслідок, — послабити всю країну і нашу здатність протистояти ворогу. Саме тому підігравання українськими журналістами цим російським ІПСО є неприйнятними. Тому ще раз звертаємося з проханням бути пильними та не допомагати діям ворога в інформаційному просторі, — додали міністерстві.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...