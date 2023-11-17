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Ракурс
Минэнерго опровергло подорожание электричества для населения с 1 января

Киловатт подорожает — Минэнерго ответило на слухи

17 ноя 2023, 18:16
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Вартість електроенергії для населення залишиться незмінною з 1 січня 2024 року.


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Як заявили в Міненерго, раніше деякі ЗМІ оприлюднили некоректні публікації про прийдешнє підвищення цього тарифу.

Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови Національної комісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтина Ущаповського. Однак сам спікер не робив таких тверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену в журналістських повідомленнях, — йдеться в повідомленні держрегулятора.

Ймовірно, скандал пов’язаний з публікацією «Чому треба готуватись до підвищення цін на електроенергію. Інтерв’ю з головою енергорегулятора» на сайті «Економічна правда».

Як запевняють чиновники, неправдива інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється в нашому інформаційному просторі росією.

Їхня мета — посіяти страх, паніку, зменшити віру суспільства у Перемогу і, як наслідок, — послабити всю країну і нашу здатність протистояти ворогу. Саме тому підігравання українськими журналістами цим російським ІПСО є неприйнятними. Тому ще раз звертаємося з проханням бути пильними та не допомагати діям ворога в інформаційному просторі, — додали міністерстві.

Источник: Ракурс


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