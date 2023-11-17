Минэнерго опровергло подорожание электричества для населения с 1 января

https://racurs.ua/n189446-kilovatt-podorojaet-minenergo-otvetilo-na-sluhi.html

Ракурс

Вартість електроенергії для населення залишиться незмінною з 1 січня 2024 року.

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Як заявили в Міненерго, раніше деякі ЗМІ оприлюднили некоректні публікації про прийдешнє підвищення цього тарифу.

Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови Національної комісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтина Ущаповського. Однак сам спікер не робив таких тверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену в журналістських повідомленнях, — йдеться в повідомленні держрегулятора.

Ймовірно, скандал пов’язаний з публікацією «Чому треба готуватись до підвищення цін на електроенергію. Інтерв’ю з головою енергорегулятора» на сайті «Економічна правда».

Як запевняють чиновники, неправдива інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється в нашому інформаційному просторі росією.