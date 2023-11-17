Усиление мобилизации, "сухой закон" и закрытие Херсона для части военных - решение Совета обороны области

https://racurs.ua/n189457-usilenie-mobilizacii-suhoy-zakon-i-zakrytie-hersona-dlya-chasti-voennyh-reshenie-soveta.html

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На Херсонщині, яку росіяни щодня жорстоко обстрілюють артилерією та ракетами, посилили мобілізаційні заходи та запровадили «сухий закон»: до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують там бойові завдання.

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У 160 населених пунктах Херсонської області заборонили продаж алкоголю, однак обмеження не поширюється на обласний центр. Також в області посилюють роботу з мобілізації.

Про це 17 листопада повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відсьогодні до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади, — розповів Прокудін.

Виняток становлять захисники та захисниці, котрі проживають у місті, знаходяться у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

Крім того, в області заборонено публікацію фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського «прильоту».