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Посилення мобілізації, "сухий закон" і закриття Херсона для частини військових - рішення Ради оборони області
Посилення мобілізації, «сухий закон» і закриття Херсона для частини військових — рішення Ради оборони областіhttps://racurs.ua/ua/n189457-posylennya-mobilizaciyi-suhyy-zakon-i-zakryttya-hersona-dlya-chastyny-viyskovyh-rishennya.htmlРакурс
На Херсонщині, яку росіяни щодня жорстоко обстрілюють артилерією та ракетами, посилили мобілізаційні заходи та запровадили «сухий закон»: до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують там бойові завдання.
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У 160 населених пунктах Херсонської області заборонили продаж алкоголю, однак обмеження не поширюється на обласний центр. Також в області посилюють роботу з мобілізації.
Про це 17 листопада повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Відсьогодні до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади, — розповів Прокудін.
Виняток становлять захисники та захисниці, котрі проживають у місті, знаходяться у відрядженні, відпустці або проходять лікування.
Крім того, в області заборонено публікацію фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського «прильоту».
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