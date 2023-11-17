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Ракурс
Посилення мобілізації, "сухий закон" і закриття Херсона для частини військових - рішення Ради оборони області

Посилення мобілізації, «сухий закон» і закриття Херсона для частини військових — рішення Ради оборони області

17 лис 2023, 22:06
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На Херсонщині, яку росіяни щодня жорстоко обстрілюють артилерією та ракетами, посилили мобілізаційні заходи та запровадили «сухий закон»: до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують там бойові завдання.


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У 160 населених пунктах Херсонської області заборонили продаж алкоголю, однак обмеження не поширюється на обласний центр. Також в області посилюють роботу з мобілізації.

Про це 17 листопада повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відсьогодні до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади, — розповів Прокудін.

Виняток становлять захисники та захисниці, котрі проживають у місті, знаходяться у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

Крім того, в області заборонено публікацію фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського «прильоту».

Джерело: Ракурс


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