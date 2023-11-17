россия заморозила обмен пленными с Украиной

росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною.

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За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, рф не цікавиться долею своїх полонених, тому затягують обмін та створюють різні перешкоди.

У травні цього року в нас сталося кілька великих обмінів, зараз останній, що відбувся, стався сьомого серпня. Ми змогли повернути лише 22 особи. Знаходяться різні причини для того, щоб відстрочити ці обміни, і фактично це таке гачкотворство для того, щоб цей процес уповільнити, і для того, щоб мати можливість проводити якісь пропагандистські кампанії. Ми вважаємо, що це робиться саме для цього, — сказав Яценко.

Станом на середину листопада 2023 року встановлено факт знаходження у російському полоні 4 тис. 337 українських військових та цивільних осіб, 1 тис. 953 особи було звільнено з полону, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

З 4 тис. 337 людей, взятих у полон росією або призначеними нею адміністраціями так званих «ДНР» та «ЛНР» з 2014 року, 3 тис. 574 особи — військовослужбовці, ще 763 особи — цивільні особи, уточнили в комісії з питань встановлення фактів полону при міністерстві.

У Мінреінтеграції України також зазначили, що зазначена кількість полонених українців не відображає фактичної кількості людей, які перебувають у російському полоні, оскільки міністерство має дані лише про тих людей, чиї дані надали родичі полоненого.