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Уничтожение российского экскаватора, скриншот видео
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Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 18 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Активні інженерні роботи з облаштування ворожих позицій зупинились, — наголошується в описі відео.
Коли саме сталася вказано подія, не уточнюється.
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