Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского экскаватора, скриншот видео

Пограничники трофейным FPV-дроном уничтожили российскую технику (ВИДЕО)

18 ноя 2023, 10:40
999

Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку.


.

Відповідне відео сьогодні, 18 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Активні інженерні роботи з облаштування ворожих позицій зупинились, — наголошується в описі відео.

Коли саме сталася вказано подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров