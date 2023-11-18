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Ракурс
Знищення російського екскаватора, скріншот відео

Прикордонники трофейним FPV-дроном знищили російську техніку (ВІДЕО)

18 лис 2023, 10:40
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Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 18 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Активні інженерні роботи з облаштування ворожих позицій зупинились, — наголошується в описі відео.

Коли саме сталася вказано подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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