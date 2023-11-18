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Захисники України ліквідували вже понад 317 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
620 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189460-620-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 317 тис. 380 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб.
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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 422 танки;
- 10 тис. 141 бойову броньовану машину;
- 7 тис. 726 одиниць артилерійських систем;
- 896 одиниць РСЗВ;
- 586 одиниць засобів ППО;
- 323 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 726 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 563 крилаті ракети;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 90 одиниць спеціальної техніки.
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