Захисники України ліквідували вже понад 317 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189460-620-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 317 тис. 380 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб.

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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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