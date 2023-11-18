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Захисники України ліквідували вже понад 317 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

620 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

18 лис 2023, 08:57
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 317 тис. 380 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб.


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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 422 танки;
  • 10 тис. 141 бойову броньовану машину;
  • 7 тис. 726 одиниць артилерійських систем;
  • 896 одиниць РСЗВ;
  • 586 одиниць засобів ППО;
  • 323 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 726 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 563 крилаті ракети;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 91 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 90 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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