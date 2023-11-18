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Ракурс
На оккупированной Херсонской области не хватает запасов угля, фото: «Радио Свобода»

Рашисты не могут обеспечить отопительный сезон на оккупированной Херсонщине — ЦНС

18 ноя 2023, 13:00
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Російські загарбники не можуть забезпечити опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях Херсонщини — чимало котелень досі не мають запасів вугілля на зиму.


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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на ТОТ зросли втричі в порівнянні з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що ціни на дрова на окупованих територіях також значно зросли, що не дозволяє підготуватись до зими і мешканцям приватних будинків.

Всі окупанти та зрадники понесуть відповідальність за гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про ворога у спеціальному чат-боті.

Источник: Ракурс


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