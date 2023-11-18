Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На окупованій Херсонщині не вистачає запасів вугілля, фото: «Радіо Свобода»

Рашисти не можуть забезпечити опалювальний сезон на окупованій Херсонщині — ЦНС

18 лис 2023, 13:00
999

Російські загарбники не можуть забезпечити опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях Херсонщини — чимало котелень досі не мають запасів вугілля на зиму.


.

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на ТОТ зросли втричі в порівнянні з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що ціни на дрова на окупованих територіях також значно зросли, що не дозволяє підготуватись до зими і мешканцям приватних будинків.

Всі окупанти та зрадники понесуть відповідальність за гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про ворога у спеціальному чат-боті.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів