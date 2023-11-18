На окупованій Херсонщині не вистачає запасів вугілля, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n189468-rashysty-ne-mojut-zabezpechyty-opaluvalnyy-sezon-na-okupovaniy-hersonschyni-cns.html

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Російські загарбники не можуть забезпечити опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях Херсонщини — чимало котелень досі не мають запасів вугілля на зиму.

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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на ТОТ зросли втричі в порівнянні з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що ціни на дрова на окупованих територіях також значно зросли, що не дозволяє підготуватись до зими і мешканцям приватних будинків.