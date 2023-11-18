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На окупованій Херсонщині не вистачає запасів вугілля, фото: «Радіо Свобода»
Рашисти не можуть забезпечити опалювальний сезон на окупованій Херсонщині — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n189468-rashysty-ne-mojut-zabezpechyty-opaluvalnyy-sezon-na-okupovaniy-hersonschyni-cns.htmlРакурс
Російські загарбники не можуть забезпечити опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях Херсонщини — чимало котелень досі не мають запасів вугілля на зиму.
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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на ТОТ зросли втричі в порівнянні з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що ціни на дрова на окупованих територіях також значно зросли, що не дозволяє підготуватись до зими і мешканцям приватних будинків.
Всі окупанти та зрадники понесуть відповідальність за гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про ворога у спеціальному чат-боті.
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